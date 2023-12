Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Du mystère et de l’aventure sont au programme de la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 2 nouveaux titres sont disponibles. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Caverns of Mars: Recharged, vous embarquez dans une course folle qui vous fait descendre dans les tunnels sous la surface de Mars afin de détruire le réacteur et les niveaux les plus profondément enfouis de la base ennemie. Évitez les débris, déblayez les obstacles et détruisez les ennemis, tout en conservant vos munitions en descendant à grande vitesse au cœur du territoire ennemi. Vos munitions sont limitées et vos ennemis nombreux, alors visez juste.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Orten Was The Case est un jeu solo de détective/puzzle/aventure basé sur une histoire riche avec une mécanique de boucle temporelle. Il se déroule à Orten, dans la banlieue d’une métropole suédoise fictive au milieu des années 1990. Vous contrôlerez Ziggy, un jeune adolescent simple sans grandes ambitions. Il se réveille après une panne d’électricité, apparemment sans la moindre idée de ce qui s’est passé. Il découvrira bientôt qu’il est coincé dans une boucle temporelle. Qu’ont découvert les mineurs de la carrière de gravier il y a 60 ans jour pour jour ? Qui est le conseil de minuit ? Parviendrez-vous à vous libérer de la boucle temporelle et à comprendre pourquoi vous y êtes coincé ?



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

