Free Mobile lance son “Noël WOOOW”, jusqu’à 200€ d’économies sur une sélection de smartphones

La boutique en ligne de Free Mobile s’est mise aux couleurs de Noël avec diverses promotions proposées.

Les Black Free Days sont finis, mais pas les offres promotionnelles. À l’approche des fêtes de fin d’années, Free lance aujourd’hui son opération “Noël WOOOW” avec une sélection d’offres sur de nombreux modèles de smartphones. Sur le site web de l’opérateur, une catégorie dédiée a d’ailleurs été créée, avec un bandeau noir autour des modèles concernés.

Ces offres durent jusqu’au 27 décembre et permettent de se voir rembourser jusqu’à 200€ sur certains mobiles. Les promotions peuvent concerner des smartphones haut de gamme comme des modèles dédiées aux plus petits budgets.

On peut par exemple noter 200€ de remise immédiate sur le RAZR 40 Ultra, qui passe ainsi sous la barre des 1000€, mais aussi la combinaison d’une offre de remboursement de 40€ et de 100€ de bonus reprise sur un Google Pixel 8 Pro. L’une des offres les plus alléchantes est sur le Galaxy Z Flip 5, puisqu’il est possible de demander deux fois un remboursement de 100€, un chez Free Mobile sur facture et l’autre chez Samsung,en remplissant deux formulaires.

Pour des modèles au tarif moins onéreux mais avec des performances encore assez correctes, on peut trouver 150€ d’économisés sur le Honor 90 (et sur son pack comprenant des Earbuds X5), avec une offre de remboursement de 100€ et un bonus reprise de 50€. Le Google Pixel 7a bénéfice pour sa part d’une offre de remboursement sur demande de 100€.

Enfin, les modèles d’entrée de gamme ne sont pas en reste. Avec des offres de remboursement d’une valeur oscillant entre 70€ et 20€ pour des modèles à moins de 250€. Sur ce segment, c’est le A77 5G d’Oppo qui bénéficie de la meilleure offre, avec un remboursement de 40€ couplé à une remise immédiate de 60€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox