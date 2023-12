Free prévoit une nouvelle fonctionnalité dans son application Freebox – Espace Abonné quand il y a de l’électricité dans l’air

Free envisage de rendre plus accessible son outil d’alerte aux orages.

Déjà disponible sur l’application officielle Free Assistance sur iOS et Android, la fonctionnalité “alerte orages” en temps réel devrait être faire son apparition à l’avenir dans l’application Freebox -Espace Abonné, de plus en plus utilisée par les abonnés. Free l’envisage, nous a-t-il indiqué.

Cet outil permet d’effectuer une recherche par lettre ou numéro de son département afin de recevoir les alertes orages associées via des notifications, plutôt utile en été, période propice à ces perturbations atmosphériques.

En août 2023, Free avait d’ailleurs prévenu certains abonnés à travers un bandeau d’information sur leur espace client: “Votre département est impacté par des orages qui peuvent endommager votre matériel. Il est recommandé débrancher vos boitiers de leurs prises électrique ainsi que téléphonique pendant la duré des intempéries. Téléchargez l’application Assistance Free pour être alerté et en savoir plus.”

En cas d’orage, il est en effet conseillé de débrancher vos équipements électriques, multiprises, téléphones fixes et équipements sensibles dont votre Freebox. Vous pouvez également faire installer par un professionnel un parafoudre, boîtier qui se place sur votre tableau électrique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox