La fin de la Freebox “qui va à l’essentiel” est programmée après 10 ans d’existence

Souscrire à la Freebox Crystal en zone non-dégroupée ne sera bientôt plus possible, Free va enterrer définitivement sa box lancée en 2013.

“La Box qui va a l’essentiel” dixit encore la page officielle de Free, mais plus pour longtemps. Lancée 2013, la Freebox Crystal est encore aujourd’hui accessible via certains tests d’éligibilité de Free. Retirée des offres de l’opérateur en 2020 lors du lancement de la Freebox Pop, cette version de la Freebox HD (2006), est uniquement commercialisée aujourd’hui en zone non dégroupée. Aujourd’hui très rares, il en existe malgré tout encore dans les campagnes où le dégroupage n’a pas été réalisé.

Les opérateurs comme Free doivent alors encore louer le réseau téléphonique et ADSL d’Orange pour fonctionner, ce qui occasionne une hausse du prix des offres. Mais sa fin est programmée nous a indiqué Free. Sa commercialisation ne se justifie plus aujourd’hui, en raison de sa non-compatibilité à la fibre et d’autres limitations. Il faut dire que Free couvre aujourd’hui 34,3 millions de Français à la fibre.

Depuis 2020, les abonnés Freebox Crystal dont le nombre est aujourd’hui très restreint, se voient proposer de migrer gratuitement vers la Freebox Pop lorsqu’ils sont éligibles au FTTH. Lors la box est restituée, elle est ensuite recyclée (mousses et les polymères) en sous-couche de terrain de football synthétique.

