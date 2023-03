Vous n’imaginerez jamais ce que Free fait de ses vieilles Freebox Crystal

Si vous avez déjà joué au foot sur un terrain synthétique, sa sous-couche a peut-être été fabriquée à partir d’une Freebox Crystal.

Lancée sans prévenir en 2013, la Freebox Crystal, évolution de la V5, a fait ses adieux durant l’été 2020 lors de la commercialisation de la Freebox Pop. Si elle fait encore de la résistance en zone non dégroupée sans TV et à un tarif élevé, cette box vétuste est recyclée d’une manière très surprenante par l’opérateur.

Aussi fou que cela puisse paraître, la Freebox Crystal est recyclée depuis deux ans en sous-couche de terrain de football synthétique par un nouveau partenaire signé aux Pays-Bas. Les mousses et les polymères de la box ne peuvent hélas pas être recyclés en matière brute. “Pour ce type de déchets, nos équipes se refusent de recourir à l’enfouissement. Il s’agit là d’un engagement fort et différenciant dans le secteur industriel, qui nous oblige à trouver des solutions adaptées à chacune de nos matières à recycler. En 2021, nos équipes ont trouvé une solution innovante pour recycler 8 tonnes de polyéthylène expansé issues des retours de produits développés il y a plus de 10 ans”, nous apprend- l’opérateur. Au total, pas moins de 600 palettes de mousse restaient stockées dans ses entrepôts. Celles-ci ont finalement été recyclées au nom du football grâce à un nouveau partenaire spécialisé situé aux Pays-Bas.

La fin va vous surprendre 👀

Découvrez ce que devient votre Freebox en fin de vie. https://t.co/sBxryXB52u — Free (@free) March 30, 2023

Et ce n’est pas tout puisque l’ABS blanc utilisé pour le boîtier de la Freebox Crystal est désormais revalorisé en interne pour fabriquer les boîtiers de la Freebox Pop ; quant au polycarbonate transparent, il va être réemployé via d’autres filières spécialisées. Avec la Freebox, rien se perd, rien ne se jette, tout se transforme.

