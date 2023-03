Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC gratuit disponible

Amazon a de nouveau ajouté un titre à sa sélection de jeux inclus dans Prime Gaming.

Comme chaque vendredi, un nouveau jeu est offert pour les détenteurs d’un compte Amazon prime. Après avoir intégré plusieurs titres issus du milieu plus indépendant durant le mois de mars qui restent disponibles, c’est aujourd’hui un nouveau jeu d’enquête qui est disponible pour une durée de 33 jours.

Dans City Legends: Trapped in Mirror Collector’s Edition, vous incarnez une autrice prête à affronter mille périples pour écrire son roman. Vous devrez résoudre des énigmes et différents puzzles pour avancer dans l’histoire.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

