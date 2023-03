Comment évaluer son smartphone pour le revendre avec Free Mobile, on a testé pour vous la nouvelle application

Si vous souhaitez évaluer votre smartphone dans le but de le faire reprendre par Free Mobile, un tout nouvel outil vient d’être lancé dans ce but et Univers Freebox l’a testé pour vous.

Si vous souhaitez changer de modèle sans pour autant le laisser dormir dans un tiroir, vous pouvez faire estimer et initier sa reprise par ReCommerce facilement depuis une application disponible sur Android et iOS.

L’avantage ici étant que l’application en question va identifier votre appareil et le tester directement, contrairement à ce qui est proposé sur la page web lancée par Free dédiée à l’offre de reprise. Nous vous proposons ainsi de découvrir la procédure.

Une batterie de tests précis

Le concept est finalement assez simple, une fois l’application ouverte, votre smartphone est reconnu et le modèle est affiché, puis vous allez pouvoir lancer différents tests.

Il faudra être actif, le premier visant à établir l’état des boutons sur votre smartphone, notamment dans notre cas ceux situés sur la tranche de l’iPhone. Suivez au fur et à mesure les différentes manipulations demandées, comme le fait de toucher toutes les zones de votre écran tactile pour en vérifier le fonctionnement, des tests des hauts parleurs et du micro où il faudra répéter le numéro affiché sur votre écran.

Au total, pas moins de sept tests seront réalisés, dont certains automatisés à la fin de la procédure. Le seul test déclaratif concerne l’état extérieur de votre appareil et vous êtes prévenus que celui-ci sera contrôlé à la réception du terminal. Un récapitulatif sera ensuite affiché et vous pourrez recommencer les tests qui n’ont éventuellement pas marchés.

Une fois chaque test réaliser, vous allez pouvoir continuer et obtenir votre estimation, puis initier la reprise de votre appareil en fournissant vos données personnelles puis en donnant votre IBAN pour recevoir le versement du montant annoncé. Une étiquette pré-payée vous sera également fournie afin de renvoyer votre smartphone à la bonne adresse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox