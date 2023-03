Free Mobile lance une nouvelle application pour la reprise de votre smartphone en 2 minutes

Revendre son smartphone via la nouvelle offre de reprise de Free Mobile est désormais possible via une nouvelle application mobile sur iOS et Android : “Reprise mobile avec Free”

Estimer et revendre votre mobile très facilement avec Free Mobile, c’est désormais possible via une nouvelle application. Après avoir lancé en juin 2021 sa solution de financement Free Flex, l’opérateur propose depuis le 1er mars un outil de la reprise de vos anciens mobile jusqu’à 500 euros en partenariat avec Recommerce.

Pour y accéder, une nouvelle page dédiée est proposée, ainsi qu’un encart dédié directement dans sa boutique en ligne. Aujourd’hui, l’opérateur renforce sa démarche en déployant une application mobile dédiée sur Android et iOS, baptisée “Reprise mobile avec Free”. Plus complète que la page web, celle-ci identifie votre mobile et vous propose d’estimer sa valeur via un test en temps en réel après avoir activé votre WiFI, le bluetooth et la géolocalisation. Pas moins de 7 étapes sont à suivre, comme le test du bouton volume, de l’écran tactile, et de la camera, ou encore du son, du microphone, et de l’état cosmétique (état extérieur et écran).

Pour profiter de cette nouvelle offre “Reprise mobile”, deux conditions sont nécessaires : “vous devez être propriétaire du mobile et ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours pour cet équipement”. Par ailleurs, la valeur de reprise du mobile doit être supérieure à 10€. Si celle-ci est inférieure, il est possible de faire un geste pour la planète et le déposer dans une des boites de recyclage disponible dans toutes les boutiques Free.

Et ce n’est pas tout puisque en plus du montant de la reprise de votre téléphone, il est possible de bénéficier d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ sur une sélection de smartphones à l’achat ou avec Free Flex et avec un forfait mobile Free. Le paiement sera effectué par virement bancaire sur votre compte, sous 5 jours après réception du téléphone. L’application prend en charge tout le processus.

Pour bien préparer son colis, Free indique la marche à suivre. Après avoir téléchargé et imprimé le bon de cession et l’étiquette d’expédition, il suffira d’empaqueter le produit avec un matériau de protection pour une meilleure sécurité pendant le transport, puis d’insérer le bon de cession à l’intérieur du colis avec le produit et de coller l’étiquette d’expédition sur le colis. Dernière étape, déposez le colis dans le point relais Chronopost de votre choix.

“Si l’estimation ne correspond pas à l’état réel de votre mobile après expertise, vous recevrez une nouvelle proposition de reprise. Dans le cas où ce nouveau montant ne vous convient pas, vous pourrez demander le retour de votre mobile à notre partenaire”, explique Free.

