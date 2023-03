Free Mobile lance de nouvelles antennes innovantes et devient le premier opérateur européen à en reconditionner

Free présente aujourd’hui une nouvelle initiative dans la gestion de ses réseaux mobiles avec le déploiement d’antennes modulables.

A l’heure où l’environnement est un véritable sujet de société, Iliad a présenté dans une conférence ses différentes solutions trouvées pour participer à l’économie circulaire. Outre certaines initiatives touchant les terminaux, le parc mobile est également concerné.

En effet, l’opérateur explique qu’un peu plus d’un an plus tôt, l’un de ses fournisseurs historique, Amphenol Antenna Solutions a développé un nouveau concept d’antenne nommée Integra. Ces dernières ont pour particularité de pouvoir être démontées, mises à jour et réutilisées plusieurs fois de suite, limitant considérablement le nombre d’antennes mises en fin de vie chaque année. Une solution qui a inspiré l’opérateur à étendre le principe aux antennes qui ne bénéficiaient pas de cette évolution.

Cela a donc entraîné la création du programme Vérification Bon Fonctionnement (VBF) lancé il y a quelques mois. Ainsi, les antennes Free Mobile qui ont besoin d’être changées sont démontées puis expédiées à l’usine d’Amphenol Antenna Solutions en Touraine. Afin de limiter les émissions de carbone, le transport est optimisé et les antennes sont livrées par lot. Les antennes sont ensuite contrôlées, mises à jour et réparées si besoin par Amphenol Antenna Solutions, puis reconditionnées avant d’être réinstallées sur de nouveaux sites mobiles. Seules les antennes qui ne peuvent pas être mises à niveau ou réparées sont envoyées au recyclage via une filière agréée permettant une revalorisation matière de 97% pour les métaux.

Une évolution très notable puisque avant cela, seuls les équipements en bas des pylônes et sous les antennes radio pouvaient être récupérés. Les antennes à proprement parler étaient juste démontées et remplacées.

“Le programme VBF permet ainsi de multiplier par 2 ou 3 la durée de vie des antennes, en évitant l’obsolescence d’usage. Sachant que l’extraction des matériaux nécessaires à la fabrication d’une antenne représente 75% de son bilan carbone, c’est aussi un levier efficace pour diminuer l’impact carbone du réseau mobile. Free Mobile prévoit d’équiper 30% de ses nouveaux sites mobiles avec des antennes reconditionnées d’ici 2025, ce qui représente une économie de 600 tonnes équivalent CO2″ explique l’opérateur.



Cette initiative s’ajoute à d’autres déjà mises en place dans le plan environnemental de la maison-mère de Free, notamment l’extinction de certaines fréquences pour réaliser des économies d’énergie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox