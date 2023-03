Free reconditionne 90% des Freebox, leur conception les rend plus évolutives que les autres

Avec la Freebox, rien se perd, rien ne se jette, tout se transforme.

Reconditionner, revaloriser, recycler et réemployer pour allonger au maximum la durée de vie de ses Freebox face à l’obsolescence programmée, tel est le mode de fonctionnement de Free depuis toujours. C’est de notoriété publique le FAI conçoit et pilote en interne la production de ses équipements, de quoi se distinguer des autres opérateurs. Cela lui permet d’optimiser chaque étape de la production de ses produits tout en facilitant le reconditionnement ou le recyclage de la plus grande partie des composants.

Aujourd’hui, Free est capable de reconditionner 90% des Freebox que ses abonnés lui retournent. “Les seules Freebox qui ne peuvent pas être remises en état, correspondant au 10% restant, sont celles qui ont été anormalement endommagées par de la casse, de l’eau, ou une remontée de foudre sur une ligne ADSL par exemple. Hormis ces cas exceptionnels, nos Freebox peuvent durer a minima 10 ans – en réalité, nous sommes en mesure de les reconditionner à l’infini, tant qu’elles sont maintenues dans les offres commerciales”, explique-t-il.

Toutes les cartes-mères et tous les accessoires électromécaniques (câbles de connexion, télécommandes, blocs d’alimentation, autres accessoires de connectivité…) qui peuvent l’être sont donc réparés et remis à neuf. Freebox a mis en place un partenariat avec des organismes adaptés qui permet de réinjecter chaque mois plusieurs centaines de milliers d’accessoires électromécaniques dans le circuit de production. Les composants endommagés qui ne peuvent pas être réparés sont quant à eux recyclés en matière brute via des filières agréées. ”

Pour chaque nouvelle génération de Freebox, Free ne cache pas sa volonté de développer des boîtiers plus compacts afin de réduire la quantité de matière nécessaire à leur fabrication. “La production du décodeur de la Freebox Pop nécessite par exemple quatre fois moins de matière que celui de la Freebox Révolution. Nous appliquons par ailleurs une logique de conception modulaire qui permet de changer certains composants électroniques pour disposer des derniers standards de marché, sans changer l’équipement. Par exemple, les cartes WIFI peuvent être démontées à part. Cela permet aux équipes de réinsérer des cartes aux dernières normes dans les Freebox sans changer tout l’équipement”. Cela lui a ainsi permet de lancer un serveur Delta WiFi 6E et Pop WiFi 6.

Côté revalorisation de la matière plastique, un processus de recyclage en boucle fermée a notamment été mise en place pour la Freebox Révolution. Les boîtiers sont entièrement broyés afin de fabriquer des boîtiers neufs. “En 2022, 100% de la matière plastique issue de la Freebox Révolution a ainsi été recyclée, ce qui représente 800 tonnes de plastique réinjectées et 2000 tonnes d’équivalent CO 2 évitées. En 2023, Free vise ainsi plus de 1200 tonnes de plastique recyclées réinjectées dans la production de ses Freebox.

