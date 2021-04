Free annonce échanger gratuitement les vieilles Freebox de ses abonnés contre des mini 4K flambant neuves

Free lance une campagne d’échange de ses Freebox V5/Crystal avec convertisseur, bientôt plus compatibles avec le réseau fibre de Free.

Merci Free ! L’opérateur de Xavier Niel envoie actuellement un mail à ses abonnés disposant d’une Freebox Optique Ophélie ou V5/Crystal avec convertisseur pour leur annoncer le remplacement prochain de leur équipement vétuste contre une Freebox mini 4k, et ce sans surcoût.

« Ce changement est réalisé à nos frais, il n’aura aucun impact sur votre ancienneté et votre forfait restera le même » précise Free dans un courrier.

Cet échange est obligatoire et nécessaire pour la continuité du fonctionnement des services des abonnés en question. Ces anciennes Freebox optique ne seront bientôt plus compatibles sur le réseau fibre de Free. Cette campagne de changement de Freebox concerne les zones très denses en FTTH et plus spécifiquement les abonnés en P2P (Point à Point), indique notre confrère Busyspider. La nouvelle Freebox sera envoyée via Chronopost. Un bon de retour sera présent dans le colis afin de retourner l’ancien matériel dans un point relais UPS Access Point.