La SVOD sur les Freebox : Netflix domine chez les adeptes mais le streaming payant doit encore convaincre beaucoup d’abonnés

Univers Freebox vous a demandé du 1er au 27 avril quels services de SVOD utilisiez-vous sur la Freebox. Si Netflix remporte la palme du service le plus populaire, près de la moitié des sondés ne sont pas convaincus par la vidéo à la demande par abonnement.

Dans notre dernier sondage, nous voulions voir quelle plateforme était la plus utilisée sur les box de l’opérateur de Xavier Niel. D’après nos 4908 participants, c’est Netflix qui reste le plus populaire avec 46% de sondés affirmant utiliser le numéro 1 des services de SVOD. Un résultat assez logique, puisqu’il s’agit du leader mondial du marché. Viennent ensuite, dans un ordre tout aussi logique, Amazon Prime Video (37%) et Disney+, bien plus récent mais qui atteint déjà des sommets avec déjà plus de 100 millions d’abonnés dans le monde et 20% des sondés utilisant la plateforme sur mini 4K et Pop.

Si les deux premiers services du classement sont proposés sur chaque Freebox et même inclus dans les offres Freebox Delta et Delta + Pop (et One pour Netflix), Disney+ réussit l’exploit de se placer 3ème avec une distribution sur seulement 2 players made by Free. Si l’on exclut les abonnés multi-TV pouvant en bénéficier sur leur player secondaire, nul doute qu’une disponibilité sur Freebox Delta et Révolution permettrait à la plateforme de conquérir encore plus d’abonnés. Les 6 mois d’abonnement offerts par Free aux abonnés Pop et Delta+Pop ont bien sûr dû influencer les résultats. Il reste à voir si la plateforme arrivera à convaincre les Freenautes de rester, après la fin de la période de gratuité.

Autre service de SVOD probablement boosté par un cadeau de Free : Canal+ Séries est le quatrième service le plus utilisé sur les Freebox. L’application est disponible sur toutes les Freebox, mais surtout, le service est offert pendant un an aux abonnés Freebox Delta et Pop. De quoi booster les chiffres, au moins de manière temporaire. Il est aussi intéressant de noter que cette plateforme propose très régulièrement des épisodes gratuits disponibles sur l’Aktu Free afin d’attirer de nouveaux abonnés. OCs pour sa part arrive 5ème avec 5% d’utilisation et Salto pour sa part a séduit 3% des sondés.

Vient ensuite la catégorie “autres”, regroupant notamment tous les services de SVOD disponibles via Amazon Channels, ou d’autres services disponibles dans l’onglet “Video club” de la Freebox ou encore sur le Play Store pour les Freebox sous Android TV. Pour clôturer la marche, on retrouve Frissons extrêmes, le service de SVOD pour adultes, Blackpills très récemment lancé sur les Freebox et Filmo TV, tous avec 1% d’utilisation.

Cependant, la vidéo à la demande par abonnement n’est pas la solution adaptée pour tout le monde. En effet, 46% des interrogés affirment également ne pas utiliser de service de SVOD du tout. Cette part d’abonné non-convaincus peut au choix être de ceux qui ne regardent juste pas la TV et n’utilisent pas leur player ou ceux qui sont satisfait de ce que propose la télévision linéaire. Cependant, ce sondage révèle également que beaucoup d’abonnés utilisent plusieurs services de SVOD en même temps. Outre les abonnés Freebox Delta bénéficiant de deux services inclus, il est raisonnable de penser que beaucoup des sondés adeptes des plateformes possèdent plusieurs abonnements, une pratique qui permet notamment d’avoir accès à un catalogue bien plus étendu de séries, films ou documentaires…