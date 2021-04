Iliad-Free annonce le lancement d’une plateforme dédiée au “bénévolat de compétences”

Le groupe de Xavier Niel invite ses collaborateurs à s’engager dans des associations et mettre à profit leurs compétences pour le bien du plus grand nombre.

En pleine pandémie, le groupe Iliad encourage la solidarité avec l’ensemble de ses publics. et proposent dès à présent, “aux collaborateurs qui souhaitent donner de leur temps, une plateforme dédiée au bénévolat de compétences”, fait-il savoir ce mercredi 28 avril.

Permettant la mise en relation avec plusieurs associations partenaires de la Fondation Free et du groupe, cette plateforme permet aux salariés d’Iliad-Free de s’engager, de donner de leur temps et de mettre à profit leurs compétences. Beaucoup sont intéressés mais ne ne savent pas toujours comment s’y prendre.

“La période inédite que nous traversons bouleverse l’ordre des choses, elle nous interpelle et nous invite à agir. Nos collaborateurs exercent une grande variété de métiers et développent chaque jour de nombreuses compétences professionnelles et personnelles. Nous disposons ainsi d’une énergie collective formidable”, explique Iliad.

Concrètement, les collaborateurs volontaires peuvent choisir en quelques clics une mission parmi 5 thématiques, comme l’égalité des chances, l’inclusion numérique, le handicap, l’égalité professionnelle, et l’environnement.

Plus de 10 associations ont déjà publié des missions sur la plateforme. “Parrainer des collégiens en difficulté, aider une personne malvoyante à faire son shopping, développer un logiciel utile aux personnes en situation de handicap… autant de missions faisant appel à toutes les formes de bonne volonté”, sans oublier les missions à distance.