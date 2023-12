Free : “cette semaine sur OQEE Ciné, c’est parti pour le mois le plus festif de l’année”, voici les nouveautés

Dès ce 1er décembre, OQEE Ciné offre une palette variée de nouveaux films, de la comédie émouvante, à la grande aventure en passant par l’heroic fantasy et une adaptation d’un chef-d’oeuvre. La star de le semaine est Idriss Elba.

“Cette semaine sur OQEE Ciné, c’est parti pour le mois le plus festif de l’année”, annonce ce 1er décembre Free sur son portail. De plus en plus étoffé, le service d’AVOD de Free propose plus de 500 films et séries gratuits sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application OQEE by Free puis encore via Apple TV, Android TV et les navigateurs.

Cette semaine, la plateforme veut marquer le coup en rendant disponible une série de nouveaux films variés pour commencer le mois comme il se doit. Au programme, “Glitter” avec Mariah Carey. Le film dépeint l’ascension d’une jeune chanteuse repérée par un DJ, une étoile est née.

Laissez vous tenter aussi par la comédie émouvante “Big Daddy” dans laquelle Adam Sandler nous dévoile son côté tendre, c’est le récit d’une relation poignante entre un homme immature et un petit garçon solitaire.

Ou peut-être préférez-vous une adaptation hollywoodienne prestigieuse du chef-d’œuvre de Victor Hugo, “Les Misérables” ? Avec Uma Thurman en Fantine, Liam Neeson en Jean Valjean, et Claire Danes en Cosette, le film promet une expérience cinématographique inoubliable.

“Les Muppets attaquent Broadway” réunira la famille alors que “Alpha” vous plongera dans le périple semé d’embûches du jeune Keda, cherchant à retrouver sa tribu tout en développant une amitié improbable avec un loup blessé.

Fans d’heroic fantasy, il est temps de revoir “Donjons et Dragons 2 : La Puissance Suprême”. Il faut empêcher le Mage maléfique de s’emparer du Globe et de réveiller le terrible dragon noir.

Et pour finir en beauté, qui de mieux qu’Idriss Elba pour endosser le rôle de star de la semaine ? De braqueur de banque inquiétant à homme traqué et chevalier futuriste, découvrez ses performances captivantes dans « Takers », « Double Trahison », « Obsessed », et « La Tour Sombre ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox