Orange lancera sa 5G+ en 2024

Premier opérateur sur le déploiement de la bande reine de la 5G (3,5 GHz), Orange lancera son coeur de 5G en 2024, et permettra aux industriels de s’ouvrir à de nouveaux usages.

Elle atteindra sa pleine puissance en 2024. Dans les starting-blocks chez SFR et Bouygues ou encore en phase de test chez Free Mobile, la 5G standalone (autonome), initialement prévue en 2023, sera finalement lancée l’année prochaine par Orange, a fait savoir, Bruno Zerbib, nouveau directeur de l’innovation de l’opérateur, lors de l’Open Tech Days de l’opérateur le 29 novembre dernier.

Depuis ses débuts il y a trois ans, la cinquième génération de téléphonie mobile repose sur un coeur de réseau 4G, ce qui ne lui permet pas d’atteindre les débits escomptés et de proposer une latence digne de la fibre pour par exemple faire du Cloud Gaming dans la rue comme chez soi.

« Avec la 5G SA (ndlr : pour stand alone) , c’est le cerveau qu’on upgrade. On peut garantir des spécificités techniques, avec de la latence très très faible », a expliqué le directeur et d’ajouter : « Au lieu de parler de la 5G SA, on va plutôt parler de cas d’usage. La 5G SA va être déployé de plusieurs façons, on va commencer par le B2B. On peut offrir des garanties aux industriels. » On pense à l’internet des objets (IoT), l’IA, le machine learning, la robotique et big data.

Lorsque les opérateurs activeront leur coeur de réseau 5G, les industriels pourront donc en profiter pleinement, car c’est bien sur ce créneau que la 5G Standalone est attendue comme une révolution. Pour le grand public, il s’agira d’une évolution. S’il concède que « la 5G, c’est un échec de communication », Bruno Zerbib veut corriger le tir en cassant l’image d’une technologie haut de gamme, la faute peut-être à une arrivée tardive sur les forfaits de sa filiale Sosh. “Les gens se sont dits qu’ils avaient assez de bande passante avec la 4G. Il y a plein de dimensions avec la 5G qui ont été mal comprises”, ajoute-t-il. Reste également à savoir quel nom sera donnée à cette 5G SA, pourquoi pas la 5G+ comme dans certains pays même si Orange n’a toujours pas pris de décision.

