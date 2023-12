Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : de nombreux contenus cultes réunis dans une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Des contenus jeunesse à foison regroupés dans une nouvelle chaîne dédiée sur la plateforme AVOD.

De quoi retomber en enfance pour certains ou occuper les enfants par mauvais temps pour d’autres. La semaine dernière, Pluto a lancé une nouvelle chaîne noméme “Pluto TV Super Kids”, qui regroupe de nombreux dessins animés très connus, provenant des années 90 et 2000.

Il est ainsi possible de retrouver Hé Arnold, les Razmokets, ou encore Corneil et Bernie et directement sur cette chaîne. La plateforme s’enrichit régulièrement, avec le lancement récent d’une chaîne dédiée à Top Gear ou aux téléfilms de Noël, mais aussi avec un partenariat avec l’INA qui propose de revivre la télé des années 70.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment.

Disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K, Pluto TV a également signé un partenariat avec Bouygues Telecom pour une distribution directe sur les Bbox Miami, 4K et 4K HDR. Les abonnés peuvent accéder à près de 130 chaînes éditorialisées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox