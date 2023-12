Free Mobile propose un nouveau pack comprenant un smartphone et des écouteurs sans fils pour moins de 250€

Acquérir un smartphone entrée de gamme et des écouteurs sans se ruiner, c’est possible !

En cas de besoin de vous rééquiper pour la fin d’année, ce nouveau pack pourrait vous intéresser. L’opérateur propose depuis peu un pack regroupant le Motorola G54 5G et des écouteurs Buds 270 ANC. Les abonnés Free Mobile peuvent se le procurer pour 209€ au comptant et bénéficier d’un remboursement de 20€ sous forme d’avoir. En passant par Free Flex, la première commande s’élève à 21€ puis 6.99€/mois.

Pour les personnes ne disposant pas d’un compte Free Mobile, le pack est disponible pour un total de 229€ au comptant. Il est par ailleurs possible de bénéficier d’un remboursement sous forme d’avoir d’une valeur de 40€.Il est possible d’étaler le paiement avec Free Flex, en payant 41€ à la commande puis 6.99€/mois pendant 24 mois. Si vous finalisez l’achat, il faudra s’acquitter de 20€ supplémentaires.

Proposé en version 256 Go, ce modèle se distingue par un prix abordable mais aussi par son grand écran de 6,5 pouces avec une définition 1080×2400 pixels avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce prix il faudra se contenter d’une dalle LCD et non AMOLED. Il est cependant précisé sur la boutique de l’opérateur que la couverture aux États-Unis n’est pas garantie avec ce mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox