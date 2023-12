Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Smart TV Samsung

Free continue d’améliorer son interface TV sur différents supports et corrige aujourd’hui plusieurs soucis sur sa version dédiée aux téléviseurs connectés Samsung.

Les développeurs d’Oqee ne chôment pas, après avoir lancé plusieurs nouvelles versions sur Apple TV, Player Pop, FireOS ou iOS, c’est au tour de TizenOS, le système d’exploitation des Smart TV Samsung de bénéficier d’une nouvelle mise à jour.

Dans la version 1.7.1 ce sont principalement des soucis concernant l’expérience utilisateur qui sont corrigés. Une mise à jour assez mineure donc, sans grands ajouts, mais qui doit permettre une expérience plus fluide. Par exemple, le panneau de contrôle se referme désormais automatiquement sur votre téléviseur. De plus, lorsque vous regardiez un enregistrement, ce dernier ne changeait pas instantanément de catégorie après le visionnage, c’est désormais le cas. Les développeurs ajoutent par ailleurs avoir revu le design de l’écran “Annule l’enregistrement”, qui n’était pas conforme avec les autres plateformes.

Les Smart TV Samsung avaient bénéficié d’une mise à jour récente permettant notamment l’accès à Oqee Ciné. Oqee sur Smart TV Samsung est disponible pour tous les abonnés Freebox détenant un appareil compatible (sous Tizen OS 4 ou version supérieure et un modèle datant de 2018 ou plus récent). Pour s’assurer que votre téléviseur est bel et bien compatible, vous pouvez lire notre article vous indiquant la marche à suivre.

