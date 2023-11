Free apporte des retouches à son application TV Oqee sur plusieurs supports

Les équipes d’Oqee ont également corrigé des bugs, amélioré les performances et mis en place un nouveau design cette fois pour les pages détails sur l’Apple TV à travers le déploiement successif d’une version 1.37 et 1.37.1. Les versions Pop, Android TV et FireOS ne sont pas en reste puisqu’une nouvelle mouture 1.31.3 est venue, hier, également optimiser l’application.

Récemment, des améliorations ont été apportées à la version Web d’Oqee comme la possibilité d’accéder au bouquet de chaînes favoris, et la possibilité de revenir en un clic en haut de la page de navigation à l’aide d’un icône sur le côté droit de l’écran. Pour les abonnés Freebox profitant d’Oqee sur Smart TV Samsung, des améliorations et corrections diverses en matière de lisibilité ont été intégrées il y a tout juste une semaine, Oqee Ciné est désormais également disponible au même titre que d’autres services VOD.

Avec l’interface TV OQee by Free, il est possible de visionner plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…).