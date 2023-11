Abonnés Freebox : Oqee sur navigateur permet désormais d’accéder à votre bouquet de chaînes favorites

La version web d’Oqee a été mise à jour hier en intégrant deux nouveautés plutôt pratiques pour l’expérience utilisateur.

Les abonnés Freebox peuvent bénéficier d’un accès à Oqee directement sur Mozilla, Chrome, Edge et Safari, simplement en se rendant sur Oqee.tv. Le service est mis à jour assez régulièrement et une nouvelle version apportant deux nouveautés a été mise à disposition hier.

Le premier ajout, le plus important, est qu’il est désormais possible d’accéder à votre bouquet de chaînes favorites créé sur votre Freebox directement depuis la version navigateur. Vous pouvez ainsi vous rendre dans la section “chaînes” et trouver un bouton “favoris” pour cela.

Autre ajout qui ravira les utilisateurs qui cherchent quotidiennement une chaîne en faisant défiler la page dédiée : un bouton a été ajouté permettant un retour en haut de l’écran immédiatement. Un ajout assez pratique en attendant la fonctionnalité de recherche, très attendue pour s’y retrouver parmi les nombreuses chaînes disponibles dans l’abonnement Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox