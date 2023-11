Free Mobile signe un partenariat avec Google, les Pixels 7A et 8 débarquent dans sa boutique

C’est enfin fait, les smartphones de la marque de Google sont désormais disponibles à l’achat chez Free Mobile.

Des premiers indices étaient apparus la semaine dernière, c’est maintenant officiel : vous pouvez vous procurer un Google Pixel en passant par Free Mobile. L’opérateur est devenu revendeur officiel de la marque et propose depuis aujourd’hui les Pixel 7a et Pixel 8 dans sa boutique en ligne.

Le Pixel 8 est commercialisé au choix avec 128 Go ou 256 Go de stockage, dans trois coloris différents (Noir Volcanique, Rose, Vert Sauge). Pour le modèle classique (128 Go et noir), il faudra compter 829€ pour un achat au comptant, mais vous pouvez bénéficier d’un remboursement sur facture d’une valeur de 110€ en suivant la procédure décrite dans cette brochure. Vous pouvez égalemetn opter pour Free Flex afin d’échelonner le paiement. Si vous n’êtes pas encore abonné Free Mobile, comptez 259€ à la commande puis 19.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 100€. Pour ceux disposant déjà d’un forfait Free Mobile, le prix passe à 149€ à la commande puis 23.99€ de mensualité, avec une option d’achat de 104€.

Ce modèle haut de gamme vous propose une nouvelle puce nona-core Tensor G3 avec 8Go de RAM et entend notamment se démarquer sur la partie photo et un écran AMOLED performant. Il proposee un design assez compact avec une diagonale de 6.2 pouces, une compatibilité WiFi 6E et 7…Côté photographie, qui est l’un des points forts de la gamme, on y trouve un capteur de 50 mégapixels accompagné par un module ultra-grand angle de 12 Mpx. Au niveau de l’autonomie, le Pixeul 8 embarque une batterie de 4575 mAh, avec une charge à 27W.

Pour un budget moins conséquent mais une envie de performances tout de même, le Pixel 7A pourra davantage vous séduire. Commercialisé au prix de 539€ au comptant, il bénéfice d’ailleurs d’un remboursement de 100€ sur facture pour les non-abonnés Free Mobile. Le modèle proposé est dans son coloris charbon, avec 128 Go de stockage est également proposé avec Free Flex. Il faudra compter 101€ à la commande puis 24 mensualités de 15.99€ et une option d’achat de 54€.

Si vous êtes abonné Free Mobile et connecté sur le site, le smartphone est proposé à 479€ avec une offre de remboursement de 40€. Ainsi, en passant par Free Flex, vous pouvez régler 41€ à la commande puis 15.99€/mois avec une option d’achat de 54€.

Le Pixel 7A s’est assez vite imposé comme l’un des meilleurs ambassadeurs du milieu de gamme lors de sa sortie. Comptez une dalle de 6.1 pouces en OLED avec un rafraîchissement de 90 Hz pour le format et l’affichage. Du côté des performances, 8Go de RAM serviront à faire tourner le Sensor G2. Pour les amateurs de photographie, on trouve un module de 64 Mpx à l’arrière avec un ultra grand-angle de 13 Mpx. Enfin, en terme d’autonomie, c’est une batterie de 4385 mAh qui est proposée avec une charge de 18W, ou la possibilité de charger sans fil à 7.5W.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox