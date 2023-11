Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC, une saga française à l’honneur

De l’aventure loufoque dans l’univers de Naheulbeuk et de l’action survoltée au programme.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 2 nouveaux titres sont disponibles. Vous pouvez les récupérer dans les 32 prochains jours. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Après avoir intégré un jeu culte pour les fans de Star Wars la semaine dernière, c’est une nouvelle licence geek spécifiquement française cette fois qui est à l’honneur. Dans The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, vous incarnez des aventuriers dans un monde fantasy, à ceci près qu’ils sont… incroyablement maladroits et incompétents ? C’est en effet le twist de ce tactical-RPG : tout se déroule dans un univers profondément comique. Ils sont maladroits, inexpérimentés et fougueux mais… ils devront se supporter pour obtenir le trésor du donjon. Cependant, un sentiment de déjà-vu s’installe rapidement… Guidez cette équipe de héros improbables dans une aventure pleine d’humour et de chaos !



Ce jeu est disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Dans une toute autre ambiance, Black Widow: Recharged a été repensé pour un gameplay moderne, avec des graphismes éclatants, de nouvelles capacités puissantes et une nouvelle bande originale par la compositrice de jeux vidéo primée Megan McDuffee. Dans ce jeu de tir, visez les plus hauts scores en mode arcade old school pour avoir votre nom en haut du classement et le faire savoir à tout le monde. Ou bien testez vos compétences et placez-vous au classement d’un des 30 défis extrêmement créatifs qui transforment le gameplay de manière nouvelle et excitante. Collectez de l’argent sur les ennemis abattus pour lancer une puissante toile, ou procurez-vous l’un des dizaines de nouveaux bonus, notamment des décharges explosives, des tirs en éventail et des effets de peur pour piéger tous les ennemis de votre toile. Chaque mode et niveau est jouable en mode coopératif local avec un ami.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox