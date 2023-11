Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC offerts, dont un titre tiré d’une saga culte et un autre issu d’une série phare de Prime Video

La sélection de Prime Gaming est plutôt fournie cette semaine, avec en plus un jeu qui a fait rêver beaucoup de fans de Star Wars offert.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 4 nouveaux titres sont disponibles. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours, à une exception près. Une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Un seul jeu doit être récupéré assez rapidement, il s’agit d’Invicible Presents Atom Eve, disponible encore 4 jours. Incarnez Atom Eve, personnage de la série Invincible disponible sur Prime Video dans un roman graphique à l’histoire unique avec des éléments de combat et de RPG. Vous pourrez choisir vos dialogues pour avancer dans l’histoire et dévoiler un mystère tout en équilibrant les dangers et les responsabilités d’une super héroïne avec les défis de la vie quotidienne.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Vient ensuite le petit évènement de cette semaine sur Prime Gaming : la disponibilité de Star Wars Knights of The Old Republic. Quatre mille ans avant l’avènement de l’Empire Galactique, soit les évènements de la prélogie Star Wars, des centaines de chevaliers Jedi sont tombés au combat contre les impitoyables Sith. Vous êtes le dernier espoir de l’Ordre Jedi. Parviendrez-vous à maîtriser l’incroyable pouvoir de la Force dans votre quête pour sauver la République ? Ou bien succomberez-vous à l’attrait du côté obscur ? Héros ou méchant, sauveur ou conquérant… vous seul déterminerez le destin de la galaxie entière ! Une toute nouvelle expérience de jeu de rôle Star Wars avec des personnages, des créatures, des véhicules et des planètes uniques. Si l’on écarte les graphismes un peu viellots, c’est une aventure à découvrir.



Vous pouvez également découvrir la version finale (Director’s Cut) de Q.U.B.E, un casse-tête à la première personne. Grâce à des gants high-tech spéciaux permettant de manipuler l’environnement, le joueur résout de nombreuses énigmes : défis basés sur la physique, puzzles en 3D ou épreuves de plateformes. Pour relancer le récit, les développeurs ont fait appel à Rob Yescombe, vétéran du secteur et auteur de franchises comme CRYSIS, ALIEN: ISOLATION et RIME, lauréat du prix du meilleur scénario de thriller aux Creative World Awards et du prix d’excellence du scénario au Festival international du film du Canada.



Dans une toute autre ambiance, Behind the Frame est une fiction interactive vivante à propos d’une apprentie artiste sur le point de terminer la pièce finale de sa galerie. Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n’importe quel rythme. Plongez dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de visuels magnifiques animés à la main, et une bande-son douce et plaisante à écouter. En tant qu’artiste passionnée, recherchez les couleurs manquantes qui donneront vie à vos tableaux, tout en n’oubliant pas de prendre des pauses café et des petits-déjeuners qui vous permettront de tenir le coup. Cherchez bien, car chaque peinture a une histoire à raconter.



Ces jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment les récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

