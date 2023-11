Abonnés Livebox : du changement sur la TV d’Orange, avec de nouvelles chaînes, des disparitions…

Orange a publié un nouveau plan de service, avec plusieurs modifications.

Abonnés à la TV d’Orange, il y a du changement sur votre zapliste. En déployant un nouveau plan de service, l’opérateur historique a mis à disposition plusieurs nouvelles chaînes, dont DAZN1 sur le canal 198, suite à son partenariat signé avec le Netflix du sport ou Canal+ Ligue 1 sur le canal 199. Il est également possible d’accéder à TV Monaco sur le canal 400 , à Trace Africa et Gospel sur les canaux 605 et 606.

La chaîne du Père Noël a aussi fait son apparition sur le canal 108, bien que la diffusion de programmes ne soit prévue que pour le 25 novembre et jusqu’au 7 janvier. On compte également deux renumérotation : le service de SVOD Madelen de l’INA passe au canal 87 (contre le canal 86 auparavant) et BBC Entertainement se trouvera désormais sur le canal 402. Enfin, la chaîne Réunion 1ère UHD est supprimée et le bouquet Indien n’est plus commercialisé par l’opérateur historique.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox