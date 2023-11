Une chaîne spéciale de M6 arrive en exclusivité sur les box d’Orange, les abonnés Free, SFR et Bouygues devront hélas faire sans

L’esprit de Noël, cela se partage mais pas forcément à la TV. La Chaîne du Père Noël annonce son retour dès le 25 novembre uniquement sur la TV d’Orange.

“Féerie, poudre magique, lutins & rennes, sont de retour pour que Noël soit encore plus beau”, la Chaîne du Père Noël reprendra du service du 25 novembre au 7 janvier en exclusivité sur la TV d’Orange.

Cette chaîne éphémère, la seule dédiée au thème de Noël, émettra chaque jour de 6h à 22h et jusqu’à minuit les 24 et 31 décembre, pour vous permettre de partager un moment privilégié pendant les fêtes avec votre bambin devant des films, séries et émissions adaptées.

Et pourquoi pas la mettre accessible sur toutes les box internet ? Ça ferait la joie de plusieurs enfants … Noël, joie, partage toussa toussa… 😁 — La Lucí 💫 (@lavisionneusee) November 4, 2023

Vous l’avez compris, tout le monde ne pourra pas en profiter. La Chaîne du Père Noël sera diffusée en clair et en exclusivité pour les abonnés à la TV d’Orange qu’ils disposent d’une connexion fibre ou ADSL Le canal dédié et la programmation n’ont pas encore été dévoilés.

De Lagardère à M6, des offres Canal+ à celles d’Orange

Lancée en 2011 par le Pôle TV Lagardère Active, la Chaîne du Père Noël a été d’abord diffusée en partenariat avec Canal+ en proposant un large choix de programmes issus notamment des chaînes TiJi et Canal J. Seulement, le 1er février 2019, le groupe M6 s’est emparé de ces dernières. La chaîne est alors entrée automatiquement dans le giron du groupe de Nicolas de Tavernost lequel a décidé de retirer la chaîne des offres Canal+ au profit d’un nouveau partenariat avec Orange. Depuis 4 ans, un grand nombre de foyers ne peuvent donc plus accéder à la chaîne, comme par exemple les abonnés Freebox avec TV by Canal qui avaient pris l’habitude chaque année de profiter de ce flux apprécié des petits et grands.

