“Prix Walou” : Free Mobile lance une nouvelle opération commerciale par mail et dans les rues

Free annonce dans un courriel et dans le mobilier urbain propose de reprendre votre iPhone 13 afin de bénéficier à “prix Walou” de l’iPhone 15.

“iPhone 15. Résolution photo wahou. À prix walou”. Après une première opération commerciale dédiée à l’iPhone 15 Pro en septembre, Free emboîte le pas avec l’iPhone 15.

Actuellement, l’opérateur déploie une nouvelle campagne publicitaire dans le mobilier urbain partout en France mais aussi par mail à destination de ses abonnés pour leur annoncer la possibilité de faire baisser fortement la facture avec Free Flex à condition de disposer d’un iPhone 13.

En déduisant les 50€ de l’offre de remboursement proposée sur ce modèle 128 Go aux coloris diverses et “les 228€ d’offre de reprise d’un iPhone 13 128 Go en bon état”, le nouveau flagship d’Apple reviendra alors au final à 1€ au lieu de 279€ puis 25,99€/mois pendant 2 ans avec une option d’achat à 96€. Cette offre est proposée aux abonnés Free Mobile. Pour les non-abonnés, une offre similaire est affichée dans le mobilier urbain. Les mensualités seront de 20,99€/mois mais le conditions sur la reprise mobile sont revues à la hausse.

Celle-ci peut être initiée depuis une application officielle dédiée sur iOS et Android baptisée “Reprise mobile avec Free”mais aussi en boutique Free et depuis le site web de l’opérateur.

Free Flex est une offre de financement en Location avec Option d’Achat (LOA) qui permet d’étaler le paiement de votre nouvel smartphone sur 24 mois sans frais. C’est une solution pour changer de smartphone sans se ruiner. « À l’issue des 24 mois, vous aurez le choix entre restituer le mobile ou l’acheter en versant l’option d’achat. À défaut de choix, une prorogation tacite du contrat sera effectuée chaque mois » précise l’opérateur.

