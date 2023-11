Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des annonces officielles pour les abonnés, un service de vidéos débarque sur la Freebox avec 6 mois offerts etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance un nouveau service de streaming « Insomnia » sur la Freebox et l’offre durant 6 mois aux abonnés actuels Pop et Delta mais aussi à tous les nouveaux abonnés Freebox. Edité par Mediawan, ce service de SVOD vous permet d’accéder à de nombreux films et séries classés dans le genre de l’horreur en illimité, des incontournables du cinéma indépendant aux nouvelles franchises, en passant par les films primés dans les festivals internationaux. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile annonce le lancement de la VoLTE en roaming à destination de ses abonnés en 2024. Plus d’infos…

Free Mobile annonce tester son nouveau coeur de réseau 5G mais une étape importante reste à franchir. Plus d’infos…

Free lance un nouveau pack combinant le Honor 90 et les Earbuds X5, moins cher pour ses abonnés. Plus d’infos…

SMS via WiFi : Free Mobile s’interroge mais discute avec les fabricants de smartphones. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Proposée gratuitement aux abonnés Freebox Delta, offre “Standard avec pub” de Netflix évolue et permet désormais de télécharger des contenus pour les visualiser hors ligne. Plus d’infos…

Free annonce rencontrer encore des problèmes de stock sur ses Freebox Pop et Delta, plus de pénurie d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Pas de Full HD sur la version web d’Oqee, Free explique pourquoi. Plus d’infos…

Pas de spectre, et pas de terminaux compatibles en France, Free Mobile n’est pas vraiment intéressé par la bande 26 GHz à l’heure où l’attribution de cette fréquence n’est plus la priorité en France. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox