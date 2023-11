Free lance un nouveau pack avec un smartphone milieu de gamme très performant et un accessoire, moins cher pour ses abonnés

Le Honor 90 est désormais proposé avec une paire d’écouteurs sans fils récente de la même marque, le tout avec une offre de remboursement plutôt alléchante.

Un bon choix si vous souhaitez vous équiper d’un smartphone performant pour un prix “raisonnable”. Free propose dorénavant un pack combinant le Honor 90 et les Earbuds X5, tous deux lancés en juin dernier par le fabricant chinois. Un seul coloris est disponible, à savoir le vert, avec 512 Go de stockage pour un pack vendu 519€ au comptant pour les abonnés Free Mobile se connectant avec leurs identifiants sur le site de l’opérateur. Une promo intéressante alors que le pack est vendu 599€ pour ceux n’ayant pas de forfait chez l’opérateur.

Vous pouvez bien sûr opter pour Free Flex pour échelonner le paiement. Les abonnés Free Mobile n’auront ainsi qu’à payer 41€ à la commande puis 16.99€/mois pendant 24 mois et une option d’achat de 70€. A cela s’ajoute un coupon de remboursement sur demande sous la forme d’un avoir de 40€.

Si vous n’êtes pas abonné Free Mobile, vous devrez vous acquitter d’un premier versement de 119€ puis de 24 mensualités de 16.99€/mois et enfin d’une option d’achat de 72€ si vous souhaitez le conserver. À noter, une offre de remboursement de 118€ vous est proposée, en suivant la procédure décrite dans cette brochure.

À sa sortie cet été, le Honor 90 se présentait comme le meilleur smartphone milieu de gamme du moment avec des fonctionnalités avancées pour un budget raisonnable. L’un des point fort est la photo, avec un capteur principal de 200 megapixels, associé à un capteur grand angle de 12 megapixels et un capteur de profondeur de 2 megapixels. Comptez 50 megapixels à l’avant pour prendre vos meilleurs selfies. Pour afficher ces photos, le Honor 90 propose une dalle Quad-Curved de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz.

Côté performances techniques, comptez sur un Snapdragon 7 Gen 1 de 4nm, compatible 5G et une batterie de 5000 mAh dont l’autonomie est boostée par l’intelligence artificielle. Elle est par ailleurs compatible avec la charge rapide 66W. Il embarque également 12 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent 7 Go de mémoire virtuelle. De quoi promettre une expérience utilisateur plus que satisfaisante pour moins de 600€.

