4G : Free Mobile, SFR et Bouygues un trio gagnant en octobre

L’ANFR dévoile les chiffres des déploiements du réseau mobile 4G des opérateurs durant le mois d’octobre 2023.

On prend les mêmes et on recommence. Mensuellement, l’ANFR dresse le bilan des sites 4G rendus techniquement opérationnels par les opérateurs en France. Comme en septembre, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR sont aux avant-postes en octobre. Avec 196 nouveaux sites, l’ex-trublion devance celui de Martin Bouygues (+190 sites) et SFR (+185 sites). Orange est une nouvelle fois en retrait avec 91 nouveaux sites mais l’opérateur historique compte près de 4000 supports de plus que la concurrence, soit la meilleure couverture de la population et surtout de la superficie.

Au 1er novembre, 62 125 sites 4G sont autorisés par l’ANFR en France métropolitaine, dont 57 305 sont en service, soit une hausse de 0,6% en un mois. Les autorisations de sites 4G se sont accrues de 0,4% en octobre. Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (29 541 sites, + 91 en octobre 2023) ;

SFR (25 879 sites, + 185) ;

Bouygues Télécom (26 095 sites, + 190) ;

Free Mobile (25 521 sites, + 196).

Le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Si selon l’Arcep, Free a dépassé SFR sur le nombre de sites 4G, ce n’est pas encore le cas selon l’ANFR. La raison, l’agence nationale des fréquences délivre uniquement le nombre de sites émettant des ondes radio dits “techniquement opérationnels”, ceux-ci peuvent ne pas encore être commercialement ouverts. S’agissant des supports offrant un accès aux abonnés mobiles, le décompte des sites ouverts et commercialisés, est effectué par l’Arcep.

Au-delà des nouveaux sites, l’opérateur de Xavier Niel a activé 193 nouvelles installations sur la bande 2100 MHz désormais si chère à l’opérateur pour apporter plus de débit, 176 sur la bande 700 MHz également utilisée en 5G pour une meilleure couverture et pénétration dans les bâtiments, ainsi que 140 antennes 2600 MHz et 155 sur la fréquence 1800 MHz. Un déploiement en ligne avec le mois de septembre

La 3G quant à elle continue d’être déployée et Free Mobile, qui a installé 176 nouvelles nouvelles antennes. Avec 25598 sites, l’opérateur n’est plus qu’à quelques encablures de SFR ( 25848 supports) et Bouygues Telecom (26004). Orange restera à tout jamais le premier avec aujourd’hui 29 543 sites 3G.

Les opérateurs déploient tous la 3G sur la bande 900 MHz. Le nombre de sites utilisant la bande 2100 MHz sur cette génération de téléphonie mobile est en baisse constante. Cette bande est déployé par les quatre rivaux sur la 4G. SFR et Bouygues l’utilisent également pour leur 5G.

