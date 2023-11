Pannes ADSL : découvrez en images comment Orange lutte contre le vol de cuivre

Le vol de cuivre est un véritable fléau auquel doit faire face Orange, dans certaines régions, ce sont pas moins de deux vols par jours qui sont répertoriés.

Les voleurs ont de l’or ou plutôt du cuivre à portée de doigts. En tant qu’opérateur historique, Orange a la responsabilité d’entretenir le réseau ADSL, passant par des lignes de cuivre, jusqu’à son extinction planifiée pour 2030. Outre des intempéries ou des problèmes plus classiques, il faut également faire face à une pratique assez répandue : le vol des lignes. En effet, certains n’hésitent pas à dérober des centaines de mètres de lignes pour revendre le cuivre, privant ainsi les abonnés au bout du fil de connexion internet et de téléphonie.

L’intérêt réside dans le prix, puisque ces câbles valent sept euros le kilo sur le marché. Les remplacer est loin d’être une mince affaire comme le montre ce reportage de TF1, suivant les équipes de l’opérateur historique confrontés à un larcin. Tout commence devant un NRA, armoire permettant de distribuer l’ADSL aux logements aux alentours. Ce n’est pas le lieu du vol, mais c’est ici que ces agents vont pouvoir déterminer le lieu exact du larcin grâce à un outil mesurant la connexion .



Dans le cas présenté, 900 mètres de cuivre ont été pilés. Les équipes sont malheureusement habituées, puisque depuis le début de l’année, elles constatent plus de deux vols par jour dans les Hauts-de-France, un record. Les réparations peuvent prendre du temps, d’autant plus lorsque les incidents sont si fréquents. Un responsable de communication d’Orange explique ainsi que dans ce cas, l’opérateur historique fonctionne “comme un service d’urgence et on répare les vols les plus importants d’abord.” Pour chaque larcin, l’opérateur évalue son impact: affecte-t-il des zones sensibles (hopital…), touche-t-il beaucoup pour prioriser la remise en service de l’ADSL. Dans cet exemple ici, après 48h de travaux, il a fallu tresser les fils de cuivre entre eux pour le raccorder, le tout à la main. Heureusement pour les habitants en bout de ligne, la connexion a donc pu être rétablie rapidement.

Si le fléau semble difficile à endiguer, en début d’année, l’opérateur affichait des initiatives permettant de piéger les voleurs. En effet, ces vols sont réalisés très rapidement, mais certains employés ont essayé par exemple en Bretagne de coller des mouchards au réseau pour mettre la main sur les voleurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox