Free Mobile compte désormais plus de sites couverts en 4G que SFR, une première dans son histoire

La 4G entre dans la dernière phase de sa généralisation en France. De son côté, Free Mobile vient de rattraper son retard sur l’un de ses concurrents (SFR), une première depuis son lancement en 2012.

Une première victoire pour celui qui a commencé à construire son réseau 15 ans après ses rivaux. Selon les nouvelles données des opérateurs recueillies par l’Arcep, Free Mobile passe un cap et pas des moindres. Pour la première depuis son lancement en 2012, le dernier entrant sur le marché dispose de plus de sites ouverts commercialement en 4G que l’un de ses concurrents. Avec 24 697 supports actifs fin juin 2023, l’ex-trublion dépasse SFR et ses 24 663 sites. Bouygues Telecom arrive à la seconde place avec 25 568 sites. Orange est inatteignable avec 29 835 supports 4G.

De son côté, l’ANFR a annoncé début septembre que SFR comptait encore 380 sites 4G de plus que Free Mobile. L’agence national des fréquences délivrent uniquement le nombre de sites émettant des ondes radio dits “techniquement opérationnels”, ceux-ci peuvent ne pas encore être commercialement ouverts. S’agissant des supports offrant un accès aux abonnés mobiles, le décompte des sites ouverts et commercialisés, est effectué par l’Arcep.

Une écrasante majorité des sites mobiles des quatre opérateurs sont aujourd’hui équipés en 4G. Dans le cadre du New Deal, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont pris l’engagement de généraliser la 4G sur le tout le territoire métropolitain en migrant notamment tous leurs sites 3G.

D’après les dernières données de l’Arcep, 639 sites au total sont non compatibles avec la 4G sur le territoire hexagonal au 2e trimestre 2023. Au 30 juin 2023, près de 98 % des sites du programme « zones blanches centres-bourgs » existants au 1er juillet 2018, étaient équipés en 4G.

La couverture des axes de transports continue de se développer, Free Mobile couvre 99.3% des axes routiers prioritaires, contre 99.9% chez Bouygues Telecom, 99.8% pour Orange et SFR. Du côté du réseau ferré régional, Free Mobile est présent sur 97.7% des voies contre 99,3% pour Orange, premier du classement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox