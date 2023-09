Rien ne va plus sur le réseau mobile de Bouygues Telecom

Selon l’Arcep, les sites en panne ou en maintenance pullulent depuis la semaine dernière sur le réseau de Bouygues Telecom en comparaison de ses rivaux.

Quand le réseau mobile fait des siennes, il faut toujours regarder au niveau des antennes. Le 26 septembre, l’Arcep a publié les données trimestrielles de couverture mobile de Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom au deuxième trimestre 2023. C’est également l’occasion pour mettre à jour son suivi du New deal, accord trouvé entre l’Etat, le régulateur et les opérateurs en 2018 pour généraliser la 4G partout sur le territoire et éradiquer les zones blanches via un dispositif de couverture ciblée.

Au-delà de plusieurs engagements en matière de couverture, les opérateurs mobiles ont par ailleurs l’obligation de publier et de maintenir à jour, sur leur site Internet, la liste des sites mobiles en panne ou en maintenance et qui ne fournissent pas de service de voix, SMS ou de très haut débit mobile (4G). De son côté, l’Arcep met à disposition une carte interactive représentant les sites déclarés en panne ou en maintenance par les opérateurs au cours des deux dernières semaines. En y regardant de plus près, le réseau mobile de Bouygues Telecom apparaît en piteux état.

Depuis le 13 septembre, le nombre de sites hors service de l’opérateur apparaît comme anormalement élévé sur le territoire, que ce soit dans les zones rurales ou très denses. L’Ile-de-France, ou encore les agglomérations de Lyon, Toulouse et Marseille sont impactées. De leur côté, Free Mobile, Orange et SFR déclarent très peu de sites en panne ou en maintenance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox