Netflix débloque une fonctionnalité importante sur son offre avec pub, une autre nouveauté est à venir

Le leader de la SVoD mondiale va permettre à ses abonnés à l’offre “Standard avec pub” de télécharger leur contenus. La fonctionnalité sera débloquée d’ici la fin de la semaine.

Un an après avoir lancé sa formule avec publicité à 5,99€/mois, le géant américain cherche continuellement à développer et à adapter son offre : “nous sommes enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés et par le fait que nous atteignons désormais 15 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde”, se félicite-t-il.

L’expérience utilisateur s’est notamment améliorée depuis le lancement avec l’arrivée de la qualité vidéo 1080p contre 720p, l’ouverture à deux flux simultanés et à présent “des téléchargements qui seront disponibles d’ici la fin de cette semaine. Tous les membres du plan financé par la publicité pourront télécharger leurs séries et films préférés, faisant de Netflix le seul streamer financé par la publicité à proposer des téléchargements”, a-t-il annoncé dans une note sur son blog le 1er novembre.

Après avoir commencé avec des publicités de 15 et 30 secondes, Netflix annonce également pouvoir désormais diffuser des spots de 10, 20 et 60 secondes dans le monde entier. “Nous avons élargi la disponibilité de nos catégories pour inclure les rencontres, les services financiers améliorés et les produits pharmaceutiques, et avons activé un ciblage supplémentaire comme les appareils mobiles, davantage de genres, d’heures de la journée et des démonstrations continues d’audience”, précise-t-il.

3 épisodes regardés d’affilée, le quatrième sans pub

À partir du premier trimestre 2024, une autre évolution sera intégrée pour les abonnés à l’offre. Les annonceurs pourront utiliser son nouveau format “binge ad” qui exploite le comportement de visionnage consistant à regarder plusieurs épisodes d’affilée. Après avoir regardé trois épisodes consécutifs, les abonnés se verront présenter un quatrième épisode sans publicité.

L’offre Netflix Standard avec pub est incluse au choix tout comme la formule Essentiel dans l’abonnement à la Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox