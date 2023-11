Tempête Ciaran : de gros dégâts sur le réseau d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Les intempéries sur la côte Ouest de la France n’ont pas épargné les infrastructures télécoms. Orange, Bouygues Telecom et Free indiquent à leurs abonnés situés dans les zones touchées par la tempête qu’ils peuvent rencontrer des difficultés à communiquer.

Des rafales à 200 km/h, cela ne pardonne pas. Alors que la tempête Ciaran a fait des ravages, privant d’électricité de nombreux foyers, les opérateurs sont sur le qui-vive pour rétablir un service correct auprès de leurs abonnés.

Ce matin, Free faisait ainsi le décompte des sites mobiles hors services par département suite à la tempête, avec 460 sites ne fonctionnant plus à 8h20 et des appels vers le 18 et le 112 rendus difficiles. L’opérateur indique par ailleurs qu’il s’agit, dans la plupart des cas, de problèmes d’alimentation électriques. Les abonnés Freebox sont également touchés, avec 60 000 lignes fixes n’ayant plus de service.

Tempête Ciaran, état des lieux.

Nb de sites mobiles hors service à l'heure actuelle :

– FINISTERE (29) : 147

– MORBIHAN (56) : 108

– COTES D'ARMOR (22) : 128

– MANCHE (50) : 20

– CALVADOS (14) : 15

– ILLE-ET-VILAINE (35) : 42

Les appels vers le 18 et le 112 sont aussi impactés.

Bouygues Telecom pour sa part a posté sur X un message d’information s’excusant de la situation auprès de ses abonnés et affirmant par ailleurs mettre tout en œuvre pour un retour à la normale.

A la suite des intempéries qui touchent la région Ouest, vous pouvez rencontrer des difficultés à utiliser vos services Bbox et/ou mobile. Nous sommes sincèrement désolés pour cette situation indépendante de notre volonté.

Orange quant à lui invite les habitants des régions impactées à signaler tout dégât visible sur une infrastructure téléphonie : câbles arrachés, poteaux endommagés… Cela peut se faire facilement sur le site dommages-reseaux.orange.fr. SFR n’a pas encore communiqué à ce sujet. La vigilance Orange a été maintenue par Météo France jusqu’à 20h dans les régions concernées.

