Les raisons du succès de Bouygues, Free Mobile prend son temps… Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Comment fait Bouygues pour être aussi en forme ?

Après avoir limité la casse sur la conquête de nouveaux abonnés fixe et mobile lors du 1er trimestre 2023 en marge de l’augmentation de ses prix sous couvert de l’inflation, Bouygues Telecom apparaît depuis peu impacté par cette stratégie décriée en comparaison d’Orange et SFR qui suivent la même politique commerciale. Lors du 2ème trimestre 2023, l’opérateur s’est même classé deuxième en matière de recrutements sur les deux segments derrière Free qui, lui, n’a pas touché à ses prix. Au troisième trimestre, Bouygues Telecom améliore même ses performances, en atteste la publication de ses chiffres le 31 octobre. La question se pose alors : comment fait Bouygues pour garder une si bonne dynamique malgré des actions critiquées ? Plusieurs éléments de réponses sont apportés dans les commentaires…

Trop de chaînes payantes chez Free ? Pas si sûr…

Avec l’application Oqee by Free, tous les abonnés Freebox ont accès à 580 chaînes dont 220 incluses, sans oublier les replay de leurs émissions préférées et la plateforme de films et séries Oqee Ciné. Lors de la journée des communautés Free, les équipes d’Oqee nous ont confié qu’un outil très attendu sera prochainement implémenté sur la version web à savoir “la barre recherche”. Mais certains ont parfois tiqué sur le nombre de chaînes incluses par rapport à l’ensemble du catalogue disponible. Il est bon de rappeler que Free est l’opérateur proposant le plus de chaînes intégrées dans son offre TV par rapport à la concurrence, peu importe l’offre !

Tout vient à point à qui sait attendre, Free Mobile ne précipite pas l’annonce

Si l’attribution des fréquences est neutre technologiquement, les opérateurs sont donc libres d’arrêter la 2G ou la 3G s’ils le souhaitent. Si Orange, SFR et Bouygues ont déjà dévoilé le calendrier de l’extinction de leurs réseaux 2G et 3G, ce n’est pas le cas de Free. Non concerné par la deuxième génération de téléphonie mobile puisqu’il bénéficie jusqu’en 2025 de l’itinérance Orange, l’opérateur dispose en revanche d’un réseau 3G. Free nous a indiqué de manière laconique que l’extinction de la 3G est pour lui “un choix stratégique avec aucune date fixe pour l’heure”. Il ne se précipite donc pas, mais pour certains, l’extinction du réseau 3G cause des inquiétudes sur plusieurs points. Pas de panique, ce n’est cependant visiblement pas pour tout de suite.

Disney+ augmente ses tarifs et ça fait enrager

Dans une mauvaise passe, Disney revoit à la hausse le prix de l’abonnement à son service de SVOD en France et va tenter de séduire de nouveaux abonnés avec le lancement d’une offre avec publicité à 5,99€/mois. Le prix de l’abonnement historique à Disney+ grimpe pour sa part de 3€ à 11,99€/mois dès aujourd’hui. Le géant américain lance aussi une offre intermédiaire moins enrichie à 8,99€/mois. Après Netflix, c’est donc au tour de la firme aux grandes oreilles de chercher la rentabilité financière, ce qui ne plaît pas à tout le monde…

Tous les opérateurs tirent leur satisfaction de l’enquête annuelle de l’Arcep

Suite à la publication de l’enquête annuelle de l’ARCEP qui mesure la qualité du service mobile chez Free, SFR, Bouygues et Orange, l’opérateur de Xavier Niel s’est fendu d’un communiqué pour mettre en avant sa progression et ses bons résultats sur une majorité de critères. Il n’est pas le seul, Orange a lui aussi vanté ses performance, une communication assez logique puisqu’il est leader sur l’ensemble des indicateurs, mais Bouygues et SFR ausis ont réussi à tirer une communication mettant en avant leurs réseaux.

