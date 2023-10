Quel opérateur propose la meilleure qualité mobile en 2023 ? L’Arcep vous dit tout dans son enquête annuelle

Qui de Free, Orange, Bouygues ou SFR propose le meilleur réseau mobile dans les différentes zones du territoire ? Pour y répondre, l’Arcep lève le voile sur la 24e édition de son enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains.

L’Arcep publie les résultats de son enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. L’enquête de qualité du service mobile se fonde sur plus d’un million de mesures réalisées en 2G, 3G, 4G et 5G dans tous les départements métropolitains, de mi-mai à mi-août 2023, sur les lieux de vie – à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments – et dans les transports (axes routiers, métros et trains). Si Orange est leader incontesté, chaque opérateur y trouve une façon de se mettre en avant.

Orange domine sur les débits, peu importe l’endroit, Bouygues Telecom performe en zone dense

Pour mieux correspondre aux types d’usages courants effectués par les utilisateurs avec leur mobile, l’Arcep a voulu repenser la manière dont les indicateurs de qualité de service mobile sont présentés dans son enquête.

Cette nouvelle présentation permet ainsi de mieux informer les consommateurs sur les débits descendants adaptés en fonction de leurs besoins spécifiques, pour lesquels trois seuils ont été retenus :

3 Mbit/s : débit adapté aux usages les moins exigeants de l’Internet mobile tels que la navigation Web ;

adapté aux usages les moins exigeants de l’Internet mobile tels que la navigation Web ; 8 Mbit/s : débit adapté aux usages les plus courants, tels que le visionnage vidéo ;

30 Mbit/s : débit adapté aux usages les plus exigeants, comme l’utilisation d’outils collaboratifs dans un cadre professionnel.

Le choix de ces nouveaux indicateurs entend permettre de mieux refléter l’expérience des utilisateurs et sont déclinés selon le type de zones (denses, intermédiaires, rurales). Avec ces seuils, l’Arcep veut éviter d’encourager la “course au débit”. Il est notable qu’Orange reste premier sur l’ensemble des indicateurs de débits, les autres opérateurs tentant de rattraper l’opérateur historique avec plus ou moins de succès. À titre d’exemple, pour les seuils de débits descendants « 3 Mbit/s » et « 8 Mbit/s », Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR sont au coude à coude derrière l’opérateur historique. Mais sur les mesures dépassant les 30 Mbit/s, Orange est loin devant et si SFR et Bouygues Telecom proposent des performance ssensiblement équivalentes, Free Mobile est pour sa part en retrait.

Taux de mesures de débits descendants supérieurs aux seuils de 3 Mbit/s (gauche), 8 Mbit/s (centre) et 30 Mbit/s (droite) par opérateur et toutes strates confondues

Dans les zones plus densément peuplées, Bouygues Telecom s’approche des performances de l’opérateur historique, tandis que SFR est en troisième position devant Free Mobile qui accuse un certain retard par rapport à ses concurrents. L’opérateur de Xavier Niel s’en sort cependant mieux dans les zones rurales, pour les mesures en dessous de 30 Mbit/s. Concernant les performances du réseau dans l’usage, soit les mesures liées à la navigation web et au visionnage de vidéo, Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR affichent un taux de 97% des vidéos visionnées en qualité parfaite. En zones rurales, Orange se démarque (89%) devant SFR (85%), Free Mobile (84%) et Bouygues Telecom (82%). En ce qui concerne la navigation web, en zones denses, Orange et Bouygues Telecom proposent la meilleure expérience, avec respectivement 97% et 96% des pages affichées en moins de 10 secondes, suivies de SFR (94%) et Free Mobile (93%). Mais dans les zones rurales, si Orange domine toujours autant avec 84% de réussite, c’est Free Mobile qui prend la deuxième place avec 78% des pages affichées rapidement, talonné par SFR (77%) puis Bouygues Telecom (75%).

Sur la voix, Free Mobile s’améliore

Outre les performances sur la data, d’autres indicateurs sont étudiés par le régulateur des télécoms. L’Arcep indique ainsi que la qualité vocale progresse en 2023 en se basant notamment sur l’indicateur d’appels en qualité parfaite, soit le taux d’appels maintenus pendant deux minutes et sans perturbations audibles. Dans les villes peuplées, Orange atteint 96%, contre 95% chez Bouygues Telecom et 92% chez Free Mobile.

Dans les zones intermédiaires, Free Mobile a nettement progressé (+6 points) pour rattraper SFR à 91%, même si Bouygues Telecom les devance légèrement (92%) et Orange est leader avec 95%. Bouygues Telecom a toujours du mal en zone rurale avec 76% de réussite contre 78% chez SFR et Free Mobile, loin derrière Orange et ses 85%.

A noter que tous les opérateurs permettent de recevoir un SMS en moins de 10 secondes avec un haut niveau de performance. Free et Orange sont premiers ex-aequo (97%) suivis de Bouygues Telecom et SFR (95%).

Tous les opérateurs ont ainsi leur point de fierté à mettre en avant suite à la publication de cette enquête. Free Mobile peut ainsi se vanter de s’être nettement amélioré pour proposer un réseau mobile de qualité, SFR quant à lui pointe du doigt le fait qu’il est 1er ou deuxième ex aeqo sur plus de 80% des indicateurs… Orange a cependant clairement dominé cette enquête puisqu’il se vante, chiffres à l’appui, d’arriver 1er ou 1er ex-aequo sur l’ensemble des 278 critères de performance mesurés.

L’Arcep tient cependant à rappeler qu’il existe des différences significatives de qualité selon les lieux et les opérateurs. Le régulateur des télécoms invite ainsi chacun à les comparer, sur l’outil « Mon réseau mobile », selon le type de zones (denses, intermédiaires ou rurales) où il vit, et en fonction des axes de transport qu’il emprunte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox