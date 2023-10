Motorola dévoile un smartphone qui se transforme en montre connectée

Motorola dévoile un nouveau concept de smartphone pliable plutôt étonnant.

À l’occasion du Lenovo Tech World ’23, Motorola a dévoilé un concept de téléphone pliable pouvant s’enrouler autour du poignet et ainsi faire office de montre connectée. Nommé “Adaptive Display Concept” cette invention de la filiale de Lenovo utilise la technologie pOLED Full HD+. Sa caractéristique se repose sur sa charnière qui peut se plier de différentes façons. Totalement déroulé, l’écran mesure 6,9 pouces et offre une utilisation classique d’un smartphone Android. Lorsque le smartphone passe en mode vertical, l’ecran mesure 4,6 pouces.

Cependant, l’aspect le plus étonnant de l’appareil est celui de se transformer en montre connectée. Le smartphone s’enroule autour du poignet et affiche un cadran telle une montre. On notera tout de même que sa taille imposante n’encourage pas à l’utiliser au quotidien en tant que montre. Ce concept à plus une vocation d’inspirer la marque et surtout de montrer son savoir faire niveau écran pliable.

Source : JDG

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox