L’info en vidéo : un virus redoutable sévit sur Android

Les malwares ne sont pas rares sur Android, mais l’un d’entre eux a attiré l’attention de chercheurs en sécurité et s’avère non seulement dangereux, mais aussi très résilient.

Dans cette vidéo, nous revenons sur un logiciel malveillant se répandant sur Android nommé Spynote. En plus d’être capable de dérober de nombreuses données différentes sur votre smartphone, il est très difficile à supprimer et peut causer bien des dommages. Soyez prudents si vous voyez un SMS vous proposant d’installer une application, cela pourrait vous coûter cher.

