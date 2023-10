Netflix réfléchit à supprimer son offre intermédiaire en France et vous pose la question

Le géant du streaming sonde actuellement certains abonnés Français et laisse supposer une volonté de supprimer son offre Standard sans pub.

Certains abonnés à Netflix ont reçu un mail officiel de la part de la plateforme de SVOD, les sondant sur leur abonnement. Parmi les questions, l’une d’entre elle interpelle : “dans quelle mesure seriez-vous déçu(e) si l’offre Standard Netflix n’était plus disponible ?“.

D’autant que la question suivante demande également quel abonnement ses abonnés choisiraient pour la remplacer. En effet, deux types de choix s’offriraient ainsi dans le cas d’une fin d’abonnement Standard : payer plus cher avec l’offre Premium à 19.99€/mois, ou payer moins cher avec l’offre Essentiel (720p et 1 seul écran) à 10.99€ ou avec Standard avec pub, qui coûte 5.99€, propose les mêmes avantages que la formule actuelle (2 écrans, 1080p), mais avec de la réclame en plus. L’offre Standard (avec ou sans pub) était par ailleurs la seule n’ayant pas subi une augmentation de tarif la semaine dernière.

L’interrogation semble poussée assez loin, dans un extrait du mail dévoilé par Alloforfait, Netflix s’interroge aussi sur la durée de prévention pour la fin de l’offre : préfèreraient-ils le savoir quelques jours, une semaine, quelques semaines, plus d’un mois à l’avance ? La plateforme de streaming a déjà supprimé une formule d’abonnement dans d’autres pays, comme aux États-Unis où l’offre Essentiel a disparu. La suppression de l’offre Standard causerait un très grand écart entre les deux seules formules sans pub restantes : 9€ mensuels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox