Découvrez le nouveau campus hors norme de l’école 42 à Paris

L’école 42 de Paris est en pleins travaux de restructuration et d’agrandissement. Cependant, deux bâtiments du nouveau campus viennent d’être livrés.

Située dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, ces deux constructions avaient été lauréats de l’appel à projets «Réinventer Paris!» en 2016. Alors que 42, l’école gratuite et sans professeur de code informatique de Xavier Niel est en pleins travaux d’agrandissement pour recevoir 2,5 fois plus d’élèves, ce campus et ses 5 150 m² arrive à point nommé. Avec des formes cubiques et revêtus de bois pour l’un et d’un enduit blanc pour l’autre, les deux immeubles ouverts sur le quartier pour créer un lien supplémentaire avec le voisinage. Dans ce sens, une épicerie participative est ouverte au rez-de-chaussée d’un des bâtiments pour les étudiants et les riverains. L’autre bâtiment accueil quant à lui au sous-sol une salle de spectacle et d’expositions de plus de 200 places entièrement reconfigurables. Le toit terrasse devrait en partie accueillir des jardins partagés gérés par une association locale.

Tout est optimisé

Tout a été pensé dans une optique d’optimisation. Par exemple, les douches communes et non mixtes sont regroupées dans un seul bâtiment plutôt que dans chaque espace nuit tout comme l’espace restauration. Cette approche a pour but de restreindre les coûts ainsi que l’empreinte écologique. Cet hébergement optionnel est proposé aux étudiants moyennant 250 euros par mois avant déduction d’éventuelles aides. S’inspirant des chambres capsules japonaises, l’établissement propose des lits cabines de 1,20 m de hauteur sur 1,20 m de large et un peu plus de 2 mètres de longueur. «À terme, il y a 786 lits prévus, explique Adrien Raoul fondateur d’AR studio d’architectures. Vous imaginez la surface de bâtiment et les consommations que cela représenterait rien si nous avions conçu l’équivalent d’une cité universitaire avec cette capacité d’accueil?»

Cette organisation particulière permet une totale réversibilité. En un rien de temps, un étage consacré aux salles informatiques des étudiants a ainsi pu être reconfiguré en étage de couchage.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox