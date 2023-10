Insolite : à 17 ans, il était derrière un grand réseau d’escroquerie par mail qui aurait engendré plus de 700 000€

Une enquête sur un réseau de phishing a entraîné l’arrestation et l’inculpation d’un adolescent de 17 ans qui aurait accumulé un beau pactole.

Les arnaques sur le web sont monnaie courante, notamment à travers des opérations d’hameçonnage (ou “phishing”), qui consiste pour un malfrat à se faire passer pour une entreprise ou une institution publique afin de collecter des données, de piéger ou de tout simplement voler de l’argent à des personnes peu informées. La brigade de lutte contre la fraude aux moyens de paiement et la brigade de lutte contre la cybercriminalité viennent de voir aboutir une enquête démarrée en juin 2022.

Ce sont au total 9 personnes qui ont été arrêtes, toutes très jeunes, avec à l’origine de l’opération un adolescent de 17 ans. Ce dernier serait à l’origine d’une arnaque mettant en place un site internet similaire à des sites institutionnels pour voler des données bancaires. Les données n’étaient pas utilisées par les voyous, mais revendues à d’autres acteurs en échange de NFT, ce qui pouvait représenter 20 à 100€ par transaction. Il suffisait ensuite de les échanger pour obtenir des cryptomonnaies ou des euros, et c’est ainsi que les jeunes malfaiteurs auraient générés près de 730 000€. Le jeune homme vient d’être mis en examen et inculpé le 19 octobre et est poursuivi pour “escroquerie en bande organisée”.

Source : Clubic

