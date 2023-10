Fibre : un maire prêt à attaquer l’Arcep après 3 ans de galère, “si les opérateurs ne font pas le taf, c’est parce que l’État ne le fait pas”

Dans le Val-d’Oise, la colère des abonnés et des élus continue de monter, alors que des problèmes de fibre remontent aux oreilles de la députée Cécile Rilhac depuis trois ans.

De nombreux habitants du département en souffrent dans le département. Dans plusieurs communes comme Pierrelaye, Herblay-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles ou Cormeilles-en-Parisis, se sont réunis en début de mois pour une réunion publique au sujet des problèmes de fibre rencontrés dans le secteur.

La rencontre a été organisée par la députée Cécile Rilhac, qui explique être saisie pour des problèmes liés à la fibre depuis plus de trois ans. Durant cette réunion, des représentants de l’Arcep, le régulateur des télécoms, mais aussi des opérateurs commerciaux (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom) et de l’opérateur d’infrastructure en charge du déploiement : XP-Fibre. Du beau monde pour aborder une situation critique : coupures de réseau pendant des mois, des techniciens qui ne règlent parfois aucun problème, des armoires dégradées, des sous-traitants débranchant des abonnés pour en raccorder d’autres… Des problèmes de plus en plus fréquents à travers l’Hexagone. Les participants dans cette réunion sont formels, le problème réside avant tout dans le recours massif à la sous-traitance.

“On est conscients des problèmes et on s’est engagés à un certain nombre de reprise des nos armoires”, affirme la représentante de XP Fibre et en effet, une vingtaine d’armoires sont ciblées pour une “reprise complète” jusqu’à décembre. Mais cela ne suffit pas pour apaiser la colère des habitants, “Suspendez les prélèvements si les gens n’ont plus de connexion” exhorte l’un d’entre eux. Même les élus en ont assez. C’est le cas de Yannick Boëdec, maire de Coremeilles-en-Parisis et président de la communauté d’agglomération Val Parisis, sollicité régulièrement quand la fibre ne fonctionne plus.

« Je me demande ce que ça va apporter de plus que toutes les réunions que j’ai déjà fait avec XP Fibre et les opérateurs ? Et je pose la question, à quoi sert l’Arcep ? J’ai écrit des courriers, je n’ai jamais eu de réponse. Si, une fois, un stagiaire m’a rappelé. J’en suis à mandater mon service juridique pour entamer une procédure judiciaire, parce que si les opérateurs ne font pas le taf, c’est parce que l’Etat ne le fait pas non plus » s’agace-t-il. L’élu explique en effet qu’un arrêt empêche les maires de poursuivre les opérateurs d’infrastructure et commerciaux, il dirigera donc sa colère vers le régulateur, faute d’autres possibilités.

Source : La Gazette du Val d’Oise

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox