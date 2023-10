Free est en nette progression sur la qualité de son réseau mobile, et le fait savoir

Suite à la publication des l’enquête annuelle de l’ARCEP qui mesure la qualité du service mobile chez Free, SFR, Bouygues et Orange, l’opérateur de Xavier Niel s’est fendu d’un communiqué pour mettre en avant sa progression et ses bons résultats sur une majorité de critères.

Free annonce ainsi que sa “qualité globale des services mobiles atteint un excellent niveau. C’est ce qu’indique la toute dernière enquête de l’Arcep1, publiée ce jour”.

Dans le détail, Free fait le bilan de l’enquête de l’ARCEP et constate que ” en 2023, [il] enregistre une belle progression sur la majorité des indicateurs retenus par l’Arcep. Toutes zones et usages confondus, sur 278 indicateurs, Free se classe 1er ou 1er ex-aequo sur 119 indicateurs et 2ème ou 2ème ex-aequo sur 82 indicateurs. En [2023, par rapport à 2022], les indicateurs Arcep de qualité des services mobiles sur lesquels Free se classe 1er ou 1er ex-aequo et 2ème ou 2ème ex-aequo.”

En allant davantage dans le détail, cette enquête montre que “pour les axes ferrés, les zones rurales et les villes de taille moyenne (moins de 400 000 habitants), Free se classe 1er ou 2ème sur 80% des indicateurs. Sur ces zones, Free enregistre des performances remarquables sur les débits descendants et le streaming vidéo”.

Enfin, Free précise qu’il “couvre, à date, plus de 99% de la population française en 3G/4G et 92% en 5G. Tout en effectuant d’importants investissements pour étendre sa couverture mobile à l’ensemble du territoire et améliorer en permanence la qualité du service rendu à ses abonnés, Free s’est engagé à ne pas toucher au prix de ses forfaits mobiles 2€/mois et 19,99€/mois jusqu’en 2027.”

Vous pouvez retrouver le résumé de l’enquête de l’ARCEP publiée ce jour sur cet article.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox