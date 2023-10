C’est Halloween sur votre Freebox avec de nouveaux contenus gratuits qui donnent des frissons

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 6 nouveaux films dès demain vendredi pour fêter Halloween.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur les Freebox mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Et cette semaine, c’est Spécial Halloween, avec Wolf de Mike Nichols, Jack Nicholson se transforme peu à peu en loup garou et fait tomber l’exquise Michelle Pfeiffer sous son charme.

Dans le film d’animation Monster House, trois adolescents découvrent que la maison de leur étrange voisin est en fait un vrai monstre qui respire… et qui fait peur !

Dans la section Horreur, préparez-vous à faire des cauchemars : Massacre à la tronçonneuse : la nouvelle génération / L’Exorciste, au commencement / L’Exorciste, la suite / L’exorcisme d’Emily Rose / Hostel I et II…

A noter que ces nouveaux contenus resteront disponibles gratuitement durant environ 2 ans sur la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox