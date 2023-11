Free va lancer une fonctionnalité incontournable sur la version web d’Oqee

L’outil de recherche sera prochainement intégré à la version web d’Oqee pour les abonnés Freebox.

Avec l’application Oqee by Free, tous les abonnés Freebox ont accès à 580 chaînes dont 220 incluses, sans oublier les replay de leurs émissions préférées et la plateforme de films et séries Oqee Ciné. Des fonctionnalités sont également intégrées comme le contrôle du direct, le start-over, et les enregistrements de programmes dans le cloud.

Disponible sur de nombreux supports comme les smartphones, tablettes, Apple TV, Fire TV, Smart TV Samsung, cette interface TV l’est également sur le web à l’adresse Oqee.tv. Lancée en février dernier, cette version intègre progressivement des fonctionnalités déjà présentes sur d’autres supports comme l’accès aux enregistrements et le start-over. Lors de la journée des communautés Free, les équipes d’Oqee nous ont confié qu’un outil très attendu sera prochainement implémenté à savoir “la barre recherche”. Cette fonctionnalité permet rechercher un programme en particulier, une chaîne ou un replay. Prévue lors du lancement de cette version, la gestion des favoris est également toujours aux abonnés absents.

Pour profiter de la version web d’Oqee, il est nécessaire d’utiliser un navigateur supporté comme Safari (version 13 minimum), Chrome (version 87 minimum), Firefox (version 78 minimum), et EDGE (à partir de la version 78).

