Free annonce rencontrer encore des problèmes de stock sur ses Freebox Pop et Delta

Les stocks actuel de Freebox de Pop et Delta ne permettent toujours pas certaines migrations en particulier vers la Freebox Delta qui va laisser place à la nouvelle box de Free.

On le sait, la pandémie de Covid-19 a impacté le secteur de la tech de plusieurs manières, entre pénurie et problèmes de production. Les Freebox n’ont donc pas été épargnées. Le FAI a notamment fait face à des problèmes de stocks, de fabrication et d’approvisionnement. A tout cela s’est ajouté également le succès commercial des offres, notamment de la Freebox Pop. Les nouveaux abonnés ont donc toujours été privilégiés.

Si depuis plusieurs mois, un retour à la normale a été observé sur les migrations depuis des Freebox Révolution ou mini 4K vers l’offre Freebox Pop Wi-Fi 6, les stocks actuels ne permettent pas exemple de migrer à sa guise vers la Freebox Delta, a confirmé Free lors de la journée des communautés fin septembre. La pénurie devrait selon lui prendre fin à la fin de l’année au moment du lancement de la nouvelle Freebox V9 qui remplacera la Delta dont le serveur ne sera dès lors plus produit.

Les abonnés Freebox Delta qui attendent de pied ferme depuis plus d’un an de pouvoir échanger leur serveur WiFi 5 contre la version WiFi6E vont probablement devoir par conséquent tirer un trait sur cette possibilité bien que Free avait prévu cette migration en septembre 2022. Aujourd’hui, le FAI évoque un processus plutôt complexe sur le hardware et un stock insuffisant pour gérer l’entièreté des demandes. Reste à savoir ce que fera Free des serveurs Delta récupérés après migration de certains abonnés vers sa nouvelle haut de gamme laquelle sera affichée au même prix. D’un point de vue marketing, la logique voudrait que l’opérateur permettent à ses abonnés de migrer à l’avenir vers son nouveau bébé qui devrait a minima intégrer le WiFi 6E.

De leur côté, les abonnés Freebox Pop ne peuvent également pas migrer vers le nouveau serveur Pop WiFi 6 lancé en octobre 2022. Pour justifier cette impossibilité, Free met en avant une nouvelle fois un stock qui ne permet pas actuellement cet échange de matériel, sans indiquer s’il le fera un jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox