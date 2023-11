Free lance de nouveaux contenus gratuits pour tous les abonnés Freebox sur Oqee Ciné

Une tempête d’émotion souffle sur Oqee Ciné cette semaine avec de nouveaux programmes disponibles gratuitement sur la plateforme de streaming de Free.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Ains, préparez vos mouchoirs puisque débarque ce vendredi 3 novembre le film Kramer contre Kramer dans lequel Dustin Hoffman révèle toute sa sensibilité et Meryl Streep est magistrale dans son premier grand rôle au cinéma. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure adaptation… ce grand classique du divorce rafla 5 Oscars, ça vaut le coup de s’y intéresser !

Plus proche de nous, un film se déroulant pendant la guerre d’Algérie. Le jeune Michou d’Auber, qui donne son nom au film, débarque de Paris quand il est confié à Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Dans cette chronique tendre et émouvante, il découvre la campagne française en même temps qu’il est peu à peu accepté par sa famille d’accueil.

Moins triste mais plein d’adrénaline, retrouvez Jean-Claude Van Damme dans Cavale sans issue. L’acteur y incarne un évadé au grand coeur qui ne supporte pas l’injustice. Quand il croise sur sa route la délicate Rosanna Arquette , il est prêt à tout pour protéger la veuve et l’orphelin.

Ce n’est pas le cas pour le psychopathe instable joué par Idriss Elba dans le thriller angoissant Double Trahison. Ce dernier se révèle beaucoup plus dangereux pour la mère de famille qui commet l’erreur de lui ouvrir sa porte.

Côté séries, la température monte d’un cran dans Masters of Sex Saison 3 : les deux chercheurs William Masters et Virginia Johnson continuent d’étudier les comportements sexuels aux États-Unis dans l’atmosphère de libération des moeurs des années 60.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox