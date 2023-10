Oqee : Free travaille au lancement de son application TV sur de nouveaux supports

Free prévoit le lancement d’Oqee sur de nouvelles télévisions connectées et prépare une version dédiée sur les tablettes.

Son objectif est toujours le même, rendre la télévision disponible pour tous et partout. Depuis son lancement sur la Freebox Pop lors de sa commercialisation durant l’été 2020, Oqee n’a cessé de s’expandre. Aujourd’hui, l’application TV de Free est accessible à tous les abonnés Freebox sur les smartphones iOS/Android, tablettes, Apple TV, Android TV, les Smart TV Samsung, sur le web et via les appareils Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, Echo Show 15 ou smart TV compatible.

Durant la journée des communautés Free, l’équipe d’Oqee nous a confié “étudier un lancement sur de nouvelles smart TV, ainsi que sur d’autres supports, en se basant notamment sur les retours des abonnés“. On peut ainsi penser à LG par exemple. “Il faut faire face à plusieurs problématiques, notamment le développement plus ou moins poussé selon les différentes plateformes, il y a un impact technique à gérer”, ont précisé les développeurs de l’application afin d’expliquer ce déploiement progressif et non-simultané.

Par ailleurs, les abonnés Freebox utilisant Oqee sur tablettes disposeront à l’avenir d’une application dédiée : “Actuellement il s’agit d’un portage de la version mobile mais nous y travaillons”.

