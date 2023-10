Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 12 chaînes offertes sur la Freebox, deux fonctionnalités arrivent

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free

Mise en clair sur Freebox TV : Les abonnés Freebox Pop, Crystal et mini 4K n’ayant pas souscrit à une offre “by Canal” peuvent découvrir Disney Channel et Disney Channel+1 gratuitement jusqu’à fin octobre. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout puisque les 10 chaînes éditées par le groupe français Trace, habituellement proposées dans un pack dédié ou à la carte, sont disponibles gratuitement sur l’ensemble des Freebox jusqu’au 16 novembre prochain, mais aussi sur toutes les versions d’Oqee, y compris Web. Plus d’infos..

Free teste une nouvelle fonctionnalité sur Freebox Connect. Dans une nouvelle version bêta 1.21 déployée sur iOS via TestFlight, le FAI a intégré une nouveauté prenant la forme d’une aide en cas de panne : “l’application peut désormais se connecter à votre Freebox si elle n’a plus internet et vous redirige alors vers l’assistance. Votre iPhone doit être connecté en WiFi à votre Freebox pour pouvoir communiquer avec”. Plus d’infos…

Après celle lancée la semaine dernière , Free a déployé une nouvelle mise à jour du Player Devialet de la Freebox Delta. Celle-ci est estampillée 1.5.1, contre 1.5.0 précédemment, ce qui laisse supposer qu’il s’agit d’une mise à jour corrective. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Free Mobile lance une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés afin de leur éviter de mauvaises surprises. Il s’agit d’un outil sur son site internet simple d’utilisation afin de savoir exactement les tarifs des appels/SMS/MMS/Data depuis l’étranger, quelque soit la destination. Plus d’infos… Free Mobile lance son propre comparateur de smartphones. Plus d’infos… Annonces de la semaine

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox