Free offre deux chaînes Disney à certains abonnés Freebox

Les abonnés Freebox Pop, Crystal et mini 4K n’ayant pas souscrit à une offre “By Canal” peuvent découvrir Disney Channel et Disney Channel+1 gratuitement jusqu’à fin octobre.

Une bonne occasion pour les plus petits de se divertir par ce temps morose. Les chaînes Disney Channel, uniquement disponibles pour les abonnés Freebox TV by Canal, inclus dans les offres Freebox Delta et Révolution, ou Famille By Canal (4.99€/mois) d’habitude, sont exceptionnellement en accès gratuit jusqu’au 31 octobre pour tous les abonnés Freebox.

Cette mise en clair intervient à l'(occasiond e la sortie du dernier téléfilm issu de la série bien connue Miraculous est également diffusé régulièrement : Les aventures de Toxinelle et Griffe noire, explique l’opérateur sur l’Aktu Free. Ce programme est régulièrement diffusé sur la chaîne, avec de prochain passages le mercredi 25 octobre à 14h30 et le jeudi 26 octobre à 7h55.

Les enfants, petits ou grands, pourront également découvrir la grille de programmes assez variée de Disney Channel sur le canal 49 (canal 139 pour Disney Channel +1). Parmi les programmes diffusés, les aventures de Tara Duncan, la série d’animation assez populaire Bluey ou encore Les Green à Big City.

